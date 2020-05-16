Кирилл Альшевский: «Что со Щербицким и Волковым? Ничего. Ротация»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал результат матча против «Слуцка» (3:0), сообщает «Прессбол» .

– Как мало мыслей в голове, как много тех, с кем ими можно поделиться. Спрашивайте.

- Насколько игра идеальна?

– Совершенству нет предела. Она неидеальна. Были отрезки, когда давали сопернику пространство и инициативу. Договаривались с ребятами, что в какой-то момент не нужно идти в большой прессинг и терять много сил, если нет необходимости. Понимаем, что у нас впереди две игры с брестским «Динамо». То, о чем договаривались, сделали. Отрезки были хорошие, мячи — отличные. Еще и не пропустили.

- Щербицкий и Волков не попали в заявку. Что с ними случилось?

– Ничего. Ротация, – сказал Альшевский.