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Кирилл Альшевский: «Что со Щербицким и Волковым? Ничего. Ротация»
16.05.2020 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал результат матча против «Слуцка» (3:0), сообщает
– Как мало мыслей в голове, как много тех, с кем ими можно поделиться. Спрашивайте.
- Насколько игра идеальна?
– Совершенству нет предела. Она неидеальна. Были отрезки, когда давали сопернику пространство и инициативу. Договаривались с ребятами, что в какой-то момент не нужно идти в большой прессинг и терять много сил, если нет необходимости. Понимаем, что у нас впереди две игры с брестским «Динамо». То, о чем договаривались, сделали. Отрезки были хорошие, мячи — отличные. Еще и не пропустили.
- Щербицкий и Волков не попали в заявку. Что с ними случилось?
– Ничего. Ротация, – сказал Альшевский.
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал результат матча против «Слуцка» (3:0), сообщает «Прессбол».
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