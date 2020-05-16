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Кирилл Альшевский: «Дубайич? Вам нужно приехать в Брест и спросить, почему у «Динамо» Нойок не считается легионером»

16.05.2020 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал, почему Боян Дубайич не считается легионером в команде, сообщает «Прессбол».

- На поле вышли шесть легионеров. Вид на жительство Дубайича позволяет не считаться легионером?

– Мы о правилах договаривались до того, как чемпионат начался. Он начался. Тогда вам нужно приехать в Брест и спросить, почему у «Динамо» Нойок не считается [легионером]. И так в любой команде. Несерьезно такое спрашивать, – сказал Альшевский.

БАТЭ – «Слуцк». В стартовом составе борисовчан 6 иностранцев. Дубайич легионером не считается

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал, почему Боян Дубайич не считается легионером в команде, сообщает «Прессбол».
 
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