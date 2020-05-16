Виталий Павлов: «Слуцк» идет на спад? Во втором тайме у нас неплохой футбол был. Никакого спада нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал результат матча против БАТЭ (0:3), сообщает «Прессбол» .

– Такие команды ошибок не прощают. Наша беда, что мы совершили ошибки, после которых нам забивали. Говорил, что первые 15-20 минут нужно играть внимательнее в обороне. Во время первой вспышки не доработал один из игроков. Потом невнимательно выходили из обороны. Придумали себе еще один мяч. Сыграли неаккуратно. Просил уменьшить количество фолов вблизи ворот. У БАТЭ есть игроки, которые такие штрафные исполняют, как пенальти. Наступили на одни и те же грабли — с «Энергетиком» тоже пропустили два быстрых гола, пришлось раскрываться. После двух мячей БАТЭ успокоился. Мы в перерыве поговорили и во втором тайме больше контролировали мяч. Некоторые ребята впервые на «Борисов-Арене». Атмосфера на них довлела. Во втором тайме освоились. Но нельзя ошибаться и давать такую фору БАТЭ. Соперник убежал в контратаку и забил третий. Будем двигаться вперед.

- Как считаете: это БАТЭ такой сильный или «Слуцк» идет на спад?

– Ну какой спад? Что можете сказать по второму тайму? Был спад?

Во втором тайме у нас неплохой футбол был. Никакого спада нет. Все зависит от мастерства соперника. У нас хорошая команда, но нет таких исполнителей. БАТЭ сам бог велел так играть. Это наш чемпион. И он должен находиться на том месте, где находится сегодня, – сказал Павлов.