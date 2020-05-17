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В Гомеле сегодня определится чемпион Беларуси по гандболу
17.05.2020 13:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Гомель" или БНТУ-БелАЗ. На юге страны сегодня определится чемпион Беларуси по гандболу среди женских команд. 13 мая соперницы встречались в Минске, где хозяйки в упорной борьбе добыли важную викторию 31:30 и таким образом не позволили гомельчанкам досрочно взять титул. Трофей достанется победителю сегодняшнего противостояния. Встреча начнется в 17 часов, как и предыдущая, без зрителей на трибунах.
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"Гомель" или БНТУ-БелАЗ. На юге страны сегодня определится чемпион Беларуси по гандболу среди женских команд. 13 мая соперницы встречались в Минске, где хозяйки в...
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