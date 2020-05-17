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С 18 мая в Италии разрешены групповые тренировки
17.05.2020 13:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTГрупповые тренировки разрешены с завтрашнего дня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вчера рассказал о втором этапе смягчения карантина в стране. Во время выступления он подчеркнул, что команды могут вернуться к полноценным занятиям. Сейчас клубы серии А ждут официального решения правительства по рестарту сезона; местные СМИ сообщают, что первенство возобновится 13 июня.
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Групповые тренировки разрешены с завтрашнего дня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вчера рассказал о втором этапе смягчения карантина в стране. Во время...
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