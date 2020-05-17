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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 18 мая в Италии разрешены групповые тренировки Групповые тренировки разрешены с завтрашнего дня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вчера рассказал о втором этапе смягчения карантина в стране. Во время...

Групповые тренировки разрешены с завтрашнего дня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вчера рассказал о втором этапе смягчения карантина в стране. Во время выступления он подчеркнул, что команды могут вернуться к полноценным занятиям. Сейчас клубы серии А ждут официального решения правительства по рестарту сезона; местные СМИ сообщают, что первенство возобновится 13 июня.