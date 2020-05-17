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Игорь Стасевич: «Думаю, брестское «Динамо» еще покажет свой хороший футбол»

17.05.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич оценил игру команды в матче со «Слуцком» (3:0), сообщает «Прессбол».

– Не скажу, что со «Слуцком» нам было очень легко. Считаю, нам помогло то, что мы забили быстрый гол – это стало определенным подспорьем. После этого «Слуцку», наверное, нужно было пытаться больше атаковать и стараться не сидеть в обороне.

– Вам предстоит сыграть сразу два матча против брестского «Динамо». Команда Сергея Ковальчука начала сезон неважно. Это значит, что опасаться не стоит?

– Нет, совсем не значит. В Бресте хорошая команда, хорошие футболисты. Понятно, сменился тренерский штаб, несколько лидеров прошлого сезона ушли. Но думаю, они еще покажут свой хороший футбол, – сказал Стасевич.

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Теги: Брест
 
 
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич оценил игру команды в матче со «Слуцком» (3:0), сообщает «Прессбол».
 
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