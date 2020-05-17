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Игорь Стасевич: «Думаю, брестское «Динамо» еще покажет свой хороший футбол»
17.05.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич оценил игру команды в матче со «Слуцком» (3:0), сообщает «
– Не скажу, что со
– Вам предстоит сыграть сразу два матча против брестского
– Нет, совсем не значит. В Бресте хорошая команда, хорошие футболисты. Понятно, сменился тренерский штаб, несколько лидеров прошлого сезона ушли. Но думаю, они еще покажут свой хороший футбол, – сказал Стасевич.
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич оценил игру команды в матче со «Слуцком» (3:0), сообщает «Прессбол».
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