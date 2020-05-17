ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владислав Батурин: «Ислочь», вполне вероятно, спасует перед по-спортивному злым и накрученным тренером «Динамо»

17.05.2020 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч 9-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Динамо» Минск – «Ислочь».

«Если на своем поле «Ислочь» собрала богатый урожай очков, то на чужих не преуспела (0-0-2 1:7 0), подопечные Жуковского в гостях проиграли брестскому «Динамо» (1:3) и «Шахтеру» (0:4). В прошлом сезоне «Динамо» набрало четыре очка в противостояниях с «Ислочью» (1:0 и 1:1).

В этой встрече поставлю на хозяев. Команде Леонида Кучука после двух поражений подряд очень важно реабилитироваться, бело-голубые должны продемонстрировать самолюбие и потенциал, очередная потеря очков динамовцами будет воспринята как катастрофа. «Ислочь» – команда домашняя, на чужих полях не столь зубастая и, вполне вероятно, спасует перед по-спортивному злым и накрученным тренером «Динамо», – сказал Батурин.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч 9-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Динамо» Минск – «Ислочь».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Стасевич: «Думаю, брестское «Динамо» еще покажет свой хороший футбол»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город
17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика