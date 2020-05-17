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Риос об игре за «Шахтер»: «В то время молодых футболистов воспитывали по-другому. Да, присутствовала легкая дедовщина»

17.05.2020 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Алексей Риос рассказал о времени, когда он выступал в составе солигорского «Шахтера».

– Совсем недавно у тебя случилось еще одно памятное событие. 300 матчей в высшей лиге – это круто.

– Еще в начале своего футбольного пути я обращал внимание на эти цифры и замечал, что как-то медленно все идет: 10 игр, потом 20. Как-то в программке пару лет назад видел про 200 матчей. А сейчас уже 300 – незаметно цифра подобралась, а ведь это серьезный путь, если оглядываться назад.

– Ты дебютировал в высшей лиге в августе 2006-го года, в матче против «Белшины». Тогда тебе было 19 лет.

В 2005-м у «Шахтера» была очень сильная команда, которая по итогу стала чемпионом Беларуси. Также и крепкий дубль подобрался у нас, мы впервые в истории попали в медали, заняв третье место. Помню, в основе тогда было 27 человек, средний возраст команды был в районе 26-ти лет и за дубль подключались по шесть-семь человек из первой команды, молодых играло не так и много.

Но в следующем году меня уже перевели в основу, тогда самым младшим был Паша Пласконный, а молодым было очень трудно в то время. Матч хорошо помню – солнечная погода, выходил на поле в конце встречи на ту бровку, где стоял Юрий Вергейчик, хорошо слышал его подсказки.

– В том составе было очень много опытных и заслуженных футболистов: Ковальчук, Юревич, Леончик, Клименко, Никифоренко. Не боязно было с такими стариками?

– Не сказал бы, несмотря на то, что в то время молодых футболистов воспитывали по-другому. Тренировки были серьезнее, приходилось серьезно потеть, ведь ты знал – если где-то сыграешь неудачно, то потом прилично получишь за это. Да, присутствовала легкая дедовщина, сейчас такого уже нет. Но у меня страха не было, отношения были хорошие, мне здорово помогали, раскрепощали меня, – сказал Риос.

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Защитник минского «Динамо» Алексей Риос рассказал о времени, когда он выступал в составе солигорского «Шахтера».
 
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