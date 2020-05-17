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Тренер «Белшины» Мигас: «На поле больше играли судьи, чем команды. Считаю, что футбол – игра единоборств» 

17.05.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Белшины» Дмитрий Мигас прокомментировал исход матча с «Витебском» (1:1) в рамках 9-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».

– Хорошая и боевая игра. Хочется сказать, что на поле больше играли судьи, чем команды. Почему-то в каких-то единоборствах… Я не осуждаю. Считаю, что футбол – игра единоборств. Много сегодня [показали] карточек. А так, заслуженная ничья, к команде претензий нет. Команда отдалась и хотела выиграть.

– Показалось, что слишком рано команда начала играть с оглядкой, когда повела в счете.

– Может быть, есть такое. Сели низко, хотели сохранить результат.

– Известен характер повреждения Нивалдо?

– Повреждение задней поверхности, – сказал Мигас.

Напомним, арбитр Сергей Гораютин показал 12 желтых и одну красную карточку.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Тренер «Белшины» Дмитрий Мигас прокомментировал исход матча с «Витебском» (1:1) в рамках 9-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».
 
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