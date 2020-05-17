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Филипенко о ближайших матчах с Брестом: «Все их проблемные моменты уйдут на второй план. Думаю, буде сеча»

17.05.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился ожиданиями от матчей с брестским «Динамо» в рамках чемпионата Беларуси и Кубка Беларуси.

«Если честно, мне нравятся играть с такими соперниками, когда такой накал. Все-таки уровень нашего чемпионата не самый высокий. А в таких матчах, когда встречаются два сильных соперника, интереснее играть. И зрителем будет интересен матч, и нам.

С тем же минским «Динамо» они продемонстрировали, что они все равно еще в порядке и с плюс-минус равными соперниками они могут выдать хорошую игру. Может быть, они не так мощно играют, как в прошлом сезоне, все-таки тренерский штаб поменялся. И сейчас у них есть проблемы с составом. Но это ни о чем не говорит. Все-таки в таких матчах, в таком противостоянии с нами, думаю, что эти все моменты уйдут на второй план, и они будут заряжены, как и мы. Будет сеча, я думаю.

Игорь Стасевич прервал безрезультативную серию? Сейчас все нормально. Игорек в своем режиме работает. Будем надеяться, что будет продолжать в том же темпе.

С Милевским подшучивали друг над другом. Договорились встретиться в финале Кубка. Когда вышли, то сказали: «Ну все, увидимся в финале». После последних игр поздравляли друг друга с победами. Говорили друг другу: «Давай, скоро увидимся на поле».

Артем – лидер «Динамо». От него многое зависит в атаке. Да, нам надо будет уделить ему повышенное внимание», – сказал Филипенко в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».

20 мая брестское «Динамо» примет БАТЭ в рамках чемпионата Беларуси. 24 мая – команды сыграют в финале Кубка Беларуси.

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Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился ожиданиями от матчей с брестским «Динамо» в рамках чемпионата Беларуси и Кубка Беларуси.
 
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