|
Каталония – сильнейший футбольный регион Испании по версии читателей Marca
18.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Испанское издание Marca провела голосование на звание сильнейшего футбольного региона страны среди своих читателей.
По результатам опроса более чем 250 тысяч человек победила Каталония, опередившая Мадрид, Андалусию, Басконию и Галисию (2-е, 3-е, 4-е и 5-е места соответственно).
Также были составлены две символические сборные регионов: 11 лучших уроженцев региона за всю историю и сборная уроженцев, выступающих на данный момент.
Сборная Каталонии всех времен: Рикардо Самора, Жоан Капдевила,
Сборная Каталонии из действующих игроков: Кико Касилья, Жорди Альба, Жерар Пике, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Франсеск Фабрегас,
Сборная Мадрида всех времен: Икер Касильяс, Роберто Солосабаль, Мануэль Санчиc, Кике Флорес, Хоакин Пейро, Хосе Луис Каминеро, Луис Арагонес, Мичел, Рауль, Фернандо Торрес, Эмилио Бутрагеньо.
Сборная Мадрида из действующих игроков: Икер Касильяс (официально не объявлял о завершении карьеры – Sports.ru), Маркос Алонсо, Диего Льоренте, Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль, Фернандо Льоренте, Родри, Пабло Сарабия, Даниэль Парехо, Коке, Альваро Мората.
Рейтинг остальных регионов и их символические сборные можно посмотреть на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанское издание Marca провела голосование на звание сильнейшего футбольного региона страны среди своих читателей.
|
Архив (Новости Спорта)