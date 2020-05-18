БАТЭ – «Динамо» Брест. На финал Кубка Беларуси можно купить ложу, стоимость от 480 до 1800 рублей

Источник материала: Tribuna.com

24 мая и брестское «Динамо» на стадионе «Динамо» в Минске разыграют .

Стоимость билетов от 4 до 8 рублей. Кроме того, можно купить ложу, цены варьируются от 480 до 1800 рублей. Напомним, рассадка будет производиться в шахматном порядке.

Отметим, что на стадионе домашние матчи проводит одноименный столичный клуб. Однако на их игры ложи в продажу не поступают.

Финал Кубка Беларуси начнется в 17.00 по белорусскому времени.

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