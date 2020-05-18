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БАТЭ – «Динамо» Брест. На финал Кубка Беларуси можно купить ложу, стоимость от 480 до 1800 рублей
18.05.2020 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
24 мая
Стоимость билетов от 4 до 8 рублей. Кроме того, можно
Отметим, что на стадионе
Финал Кубка Беларуси начнется в 17.00 по белорусскому времени.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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24 мая БАТЭ и брестское «Динамо» на стадионе «Динамо» в Минске разыграют Кубок Беларуси.
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