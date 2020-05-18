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БАТЭ – «Динамо» Брест. На финал Кубка Беларуси можно купить ложу, стоимость от 480 до 1800 рублей

18.05.2020 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

24 мая БАТЭ и брестское «Динамо» на стадионе «Динамо» в Минске разыграют Кубок Беларуси.

Стоимость билетов от 4 до 8 рублей. Кроме того, можно купить ложу, цены варьируются от 480 до 1800 рублей. Напомним, рассадка будет производиться в шахматном порядке.

Отметим, что на стадионе «Динамо» домашние матчи проводит одноименный столичный клуб. Однако на их игры ложи в продажу не поступают.

Финал Кубка Беларуси начнется в 17.00 по белорусскому времени.

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Теги: Минск
 
 
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24 мая БАТЭ и брестское «Динамо» на стадионе «Динамо» в Минске разыграют Кубок Беларуси.
 
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