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Кубок Беларуси. «Гомель» сыграет с БГУ во 2-м квалификационном раунде и другие результаты жеребьевки
18.05.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Доме футбола состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда следующего розыгрыша Кубка Беларуси.
На данном этапе в игру вступят победители матчей предыдущей стадии, а также команды первой лиги.
2-й квалификационный раунд
«Бумпром» (Гомель) – «Днепр-Могилев»
«Осиповичи» – «Речицадрев»
«Кронон» (Столбцы) –
«СМИавтотранс» (Смолевичи) – «Слоним 2017»
«Мелиоратор» (Житковичи) – «Лида»
«Строитель» (Копыль) – «Орша»
«Стэнслес» (Пинск) – «Арсенал» (Дзержинск)
«Полоцк» – «Химик» (Светлогорск)
«Першы Рэгiён» (Брест) –
«Горки» – «Ошмяны»
«Спартак» Шклов – «Нафтан» (Новополоцк)
«Энергетик-БГАТУ» – «Островец»
БГУ (Минск) – «Гомель»
«Новая Припять» (Ольшаны) – «Волна» (Пинск)
По итогам жеребьевки «Крумкачы» получили прямую путевку в следующий раунд.
Все матчи пройдут в субботу 6-го июня. Жеребьевка розыгрыша 1/16 финала «Париматч – Кубка Беларуси» сезона-2020/21 состоится в Доме футбола 8-го июня в 12.00.
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Кубок Беларуси. «Гомель» сыграет с БГУ во 2-м квалификационном раунде и другие результаты жеребьевки
В Доме футбола состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда следующего розыгрыша Кубка Беларуси.
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