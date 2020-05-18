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Кубок Беларуси. «Гомель» сыграет с БГУ во 2-м квалификационном раунде и другие результаты жеребьевки

18.05.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Доме футбола состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда следующего розыгрыша Кубка Беларуси.

На данном этапе в игру вступят победители матчей предыдущей стадии, а также команды первой лиги.

Кубок Беларуси

2-й квалификационный раунд

«Бумпром» (Гомель) – «Днепр-Могилев»

 «Осиповичи» –  «Речицадрев»

 «Кронон» (Столбцы) –  «Гранит» Микашевичи

«СМИавтотранс» (Смолевичи) – «Слоним 2017»

«Мелиоратор» (Житковичи) – «Лида»

«Строитель» (Копыль) – «Орша»

«Стэнслес» (Пинск) – «Арсенал» (Дзержинск)

«Полоцк» – «Химик» (Светлогорск)

«Першы Рэгiён» (Брест) – «Локомотив» (Гомель)

«Барановичи»«Сморгонь»

«Горки» – «Ошмяны»

«Спартак» Шклов – «Нафтан» (Новополоцк)

«Энергетик-БГАТУ» – «Островец»

БГУ (Минск) – «Гомель»

«Новая Припять» (Ольшаны) – «Волна» (Пинск)

По итогам жеребьевки «Крумкачы» получили прямую путевку в следующий раунд.

Все матчи пройдут в субботу 6-го июня. Жеребьевка розыгрыша 1/16 финала «Париматч – Кубка Беларуси» сезона-2020/21 состоится в Доме футбола 8-го июня в 12.00.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда следующего розыгрыша Кубка Беларуси.
 
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