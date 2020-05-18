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Родненок может возглавить «Белшину» (Football.by)
18.05.2020 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
В данный момент с 55-летним белорусским специалистом ведутся переговоры.
Последним местом Родненка была
Напомним, после ухода в отпуск
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
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Как стало известно Football.by, новым главным тренером бобруйской «Белшины» может стать Павел Родненок.
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