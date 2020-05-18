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Родненок может возглавить «Белшину» (Football.by)

18.05.2020 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Football.by, новым главным тренером бобруйской «Белшины» может стать Павел Родненок.

В данный момент с 55-летним белорусским специалистом ведутся переговоры.

Последним местом Родненка была «Сморгонь», которая сезон-2019 завершила на 14-м месте в первой лиге. До этого специалист возглавлял дубль «Энергетика-БГУ».

Напомним, после ухода в отпуск Эдуарда Градобоева «шинниками» в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководил Дмитрий Мигас.

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Как стало известно Football.by, новым главным тренером бобруйской «Белшины» может стать Павел Родненок.
 
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