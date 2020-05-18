Родненок может возглавить «Белшину» (Football.by)

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Football.by , новым главным тренером бобруйской «Белшины» может стать Павел Родненок.

В данный момент с 55-летним белорусским специалистом ведутся переговоры.

Последним местом Родненка была , которая сезон-2019 завершила на 14-м месте в первой лиге. До этого специалист возглавлял дубль «Энергетика-БГУ».

Напомним, после ухода в отпуск «шинниками» в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководил Дмитрий Мигас.

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