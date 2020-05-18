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28 мая в суде Московского района Минска возобновятся слушания по делу о договорных матчах в белорусском спорте
18.05.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
28 мая в суде Московского района Минска возобновятся слушания по делу о договорных матчах в белорусском спорте.
Процесс был прерван в начале апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, сообщает «
Напомним, в суде Московского района Минска проходит рассмотрение дела о договорных матчах. Обвиняются спортсмены по трем статьям Уголовного кодекса РБ – ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор). В деле рассматривают 16 договорных матчей – 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.
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28 мая в суде Московского района Минска возобновятся слушания по делу о договорных матчах в белорусском спорте
28 мая в суде Московского района Минска возобновятся слушания по делу о договорных матчах в белорусском спорте.
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