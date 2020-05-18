Ходасевич про Ковальчука: «Это удивительная история одного человека, который был всегда любимчиком, а теперь превращается как будто в изгоя»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре брестского «Динамо».

«В 9-м туре брестское «Динамо» поехало в Молодечно и просто завалилось перед «Энергетиком-БГУ». Проблемы Бреста мы предвидели еще в прошлом году. Эти проблемы мы отмечали в этом году: достаточно узнаваемая тактика, усиления состава не произошло, возможно функциональная готовность не на должном уровне. Матч против «Энергетика» это показал. Во втором тайме, когда нужно было отыгрываться, мы увидели, что «Динамо» не бежит. Добавлю еще одно наблюдение после этого матча еще одно наблюдение, оно от Анатолия Дулуба. Это раздевалка, это потеря концентрации, ментальное состояние команды. Если «Динамо» пропустило в конце первого тайма и начале второго, значит, что-то надломилось внутри коллектива. Возможно в этом конкретном матче, возможно вообще ломается в этом сезоне. Мы знать не можем.

Разговоры о том, что готовились к БАТЭ, поэтому так получилось. Ну, нет конечно. Брестское «Динамо» в состоянии чемпиона и без Милевского должно обыгрывать «Энергетик-БГУ». Если все зиждется на одном человеке, то разве может быть долгий успешный путь?

Любопытно, что сейчас происходит в Бресте с человеком, которого любили, носили на руках. Сергей Ковальчук провел время с командой, когда она стояла на коленях, была без денег. Затем он был рядом, когда уходили тренеры – был исполняющим обязанности. Теперь каким-то невероятным образом ему доверили право идти по этому сложнейшему сезону. Теперь Ковальчук главная мишень для всех болельщиков. Это тот случай, когда от любви до ненависти один шаг. В какой-то степени все справедливо. Это удивительная история одного человека, который был всегда любимчиком, а теперь превращается как будто в изгоя. Брестское «Динамо» в таком состоянии – это не подарок для любого тренера. Это очень сложный организм, это большие мастера, которым нужно давать мотивацию. Им нужно давать правильный тренировочный процесс, гладкий чемпионат, который был в прошлом году, – сказал Ходасевич.