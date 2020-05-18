Демагин о минском «Динамо»: «Городу клуб в КХЛ нужен. Сборной Беларуси тоже»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий минского «Динамо» Сергей Демагин высказался по поводу того, нужно ли команде играть в КХЛ.

– Вы долго играли за «Динамо» в чемпионате Беларуси. От КХЛ ощущения были совсем другими?

– Конечно, чувствовалась разница в уровне. Все соперники были очень сильными.

Особенный контраст был в первом сезоне. Мы выступали в чемпионате Беларуси, а тут каждый матч был против очень сильных команд.

Пока освоились, было поздновато. Спустя год, уже на «Минск-Арене», смогли выйти в плей-офф, по-настоящему закрепившись в КХЛ.

– Сейчас белорусскому хоккею нужно минское «Динамо» в КХЛ?

– Конечно, результаты расстраивают. Насколько я понимаю, сейчас в команде много молодежи. Я далеко от Минска, не знаю всех деталей.

Но, конечно, зрителям команда нужна. Городу клуб в КХЛ тоже нужен. Сборной Беларуси тоже. Я, конечно, только за, чтобы Минск оставался в КХЛ, – сказал Демагин.