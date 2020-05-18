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Демагин о минском «Динамо»: «Городу клуб в КХЛ нужен. Сборной Беларуси тоже»
18.05.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий минского
– Вы долго играли за «Динамо» в чемпионате Беларуси. От КХЛ ощущения были совсем другими?
– Конечно, чувствовалась разница в уровне. Все соперники были очень сильными.
Особенный контраст был в первом сезоне. Мы выступали в чемпионате Беларуси, а тут каждый матч был против очень сильных команд.
Пока освоились, было поздновато. Спустя год, уже на «Минск-Арене», смогли выйти в плей-офф, по-настоящему закрепившись в КХЛ.
– Сейчас белорусскому хоккею нужно минское «Динамо» в КХЛ?
– Конечно, результаты расстраивают. Насколько я понимаю, сейчас в команде много молодежи. Я далеко от Минска, не знаю всех деталей.
Но, конечно, зрителям команда нужна. Городу клуб в КХЛ тоже нужен. Сборной Беларуси тоже. Я, конечно, только за, чтобы Минск оставался в КХЛ, – сказал Демагин.
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Бывший нападающий минского «Динамо» Сергей Демагин высказался по поводу того, нужно ли команде играть в КХЛ.
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