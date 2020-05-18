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Рубрика "Матчбол"
18.05.2020 18:42 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTФинал Кубка Беларуси по футболу - центральное спортивное событие этой недели. В воскресенье действующий чемпион страны "Динамо-Брест" в Минске сыграет против борисовского БАТЭ. Билеты в продаже, начало игры в 17 часов. А вот обзор состоявшихся спортивных событий предлагает в "Матчболе" Станислав Липский.
БАТЭ, наконец, лидер чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. В субботу борисовчане победили "Слуцк" и на один балл опередили "Торпедо". А вот действующий чемпион сенсационно уступил...
Произошло это в Молодечно. Именно здесь пока "Энергетик-БГУ" будет проводить домашние игры чемпионата. "Студенты" не испугались авторитета гостей, уверенно противостояли динамовцам - более того открыли счет в начале второго тайма, вновь отметились и довели дело до победы 2:1. Гол престижа на последних секундах встречи забил Сергей Кисляк.
Еще один претендент на золотые медали первенства - БАТЭ - во встрече лидеров чемпионата на "Борисов-Арене" не оставил шансов амбициозному "Слуцку" - 3:0. Благодаря этой виктории желто-синие вышли на чистое первое место. "Слуцк" четвертый.
А вот на второй позиции "Торпедо-БелАЗ". Под руководством Юрия Пунтуса "автозаводцы" в пятницу победили "Городею" 3:1.
Отметим сложную викторию минского "Динамо" на домашней арене. Бело-голубые победили "Ислочь" 1:0. Единственный точный выстрел в активе Ивана Бахара.
Еще один представитель центрального региона - "Шахтер" - в Солигорске уверенно победил "Славию" 2:0, "горняки" вышли на пятое место в турнирной таблице.
ГК "Гомель" - чемпион Беларуси среди женских команд. В решающем поединке дружина из города на Сожем победила БНТУ-БелАЗ.
В среду команды встречались в Минске: победа столичных девушек 31:30 подарила шанс БНТУ завоевать титул чемпионов. Для этого столичной дружине накануне необходимо было побеждать гомельчанок на выезде - не получилось. 27:29 минчанки уступили. Гомель в четвертый раз в своей истории завоевал золотые медали первенства.
При этом отметим: лучшим бомбардиром чемпионата стала именно представитель БНТУ-БелАЗ Регина Кудрявцева. На ее счету 180 точных выстрелов в 25 играх. Бронзовые медали в этом году у "Городничанки".
На этой неделе все внимание футболу: уже в среду стартует десятый тур чемпионата страны. В центральной игре "Динамо" в Бресте встретится с БАТЭ. А в воскресенье эти же команды поспорят за Кубок Беларуси на столичном стадионе "Динамо". Безусловно, телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом эфире. На этом все. Любите спорт!
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Финал Кубка Беларуси по футболу - центральное спортивное событие этой недели. В воскресенье действующий чемпион страны "Динамо-Брест" в Минске сыграет против...
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