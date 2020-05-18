Специалист департамента судейства АБФФ: «Игра рукой – самое субъективное правило, его сложно трактовать. Для этого нужно обладать большим опытом»

Источник материала: Tribuna.com

Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин объяснил спорные эпизоды в 9-м туре чемпионата Беларуси.

«Игра рукой – самое субъективное правило. Его сложно трактовать. Для этого нужно обладать большим опытом.

В эпизоде с Филипенко (БАТЭ – «Слуцк») игрок ни коем образом не увеличивает объем занимаемого пространства. Думаю, такой опытный защитник знает, как нужно вести себя в штрафной. Обе руки прижаты к телу. Нарушения здесь никакого нет.

В эпизоде с пенальти в матче «Белшина» – «Витебск» мы видим, что рука Жулио Сезара отставлена в сторону. Мяч попадает в бок и в руку. Совершенно верно назначен пенальти», – сказал Кузьмин.