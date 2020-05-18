ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Специалист департамента судейства АБФФ: «Игра рукой – самое субъективное правило, его сложно трактовать. Для этого нужно обладать большим опытом»

18.05.2020 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин объяснил спорные эпизоды в 9-м туре чемпионата Беларуси.

«Игра рукой – самое субъективное правило. Его сложно трактовать. Для этого нужно обладать большим опытом.

В эпизоде с Филипенко (БАТЭ – «Слуцк») игрок ни коем образом не увеличивает объем занимаемого пространства. Думаю, такой опытный защитник знает, как нужно вести себя в штрафной. Обе руки прижаты к телу. Нарушения здесь никакого нет.

В эпизоде с пенальти в матче «Белшина» – «Витебск» мы видим, что рука Жулио Сезара отставлена в сторону. Мяч попадает в бок и в руку. Совершенно верно назначен пенальти», – сказал Кузьмин.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин объяснил спорные эпизоды в 9-м туре чемпионата Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Демагин о минском «Динамо»: «Городу клуб в КХЛ нужен. Сборной Беларуси тоже»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика