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Специалист департамента судейства АБФФ: «Игра рукой – самое субъективное правило, его сложно трактовать. Для этого нужно обладать большим опытом»
18.05.2020 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин объяснил спорные эпизоды в 9-м туре чемпионата Беларуси.
«Игра рукой – самое субъективное правило. Его сложно трактовать. Для этого нужно обладать большим опытом.
В эпизоде с Филипенко (БАТЭ – «Слуцк») игрок ни коем образом не увеличивает объем занимаемого пространства. Думаю, такой опытный защитник знает, как нужно вести себя в штрафной. Обе руки прижаты к телу. Нарушения здесь никакого нет.
В эпизоде с пенальти в матче «Белшина» – «Витебск» мы видим, что рука Жулио Сезара отставлена в сторону. Мяч попадает в бок и в руку. Совершенно верно назначен пенальти», – сказал Кузьмин.
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Специалист департамента судейства АБФФ: «Игра рукой – самое субъективное правило, его сложно трактовать. Для этого нужно обладать большим опытом»
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин объяснил спорные эпизоды в 9-м туре чемпионата Беларуси.
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