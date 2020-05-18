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Роберто Карлос: «Роналдо был лучшим. Он уникален – не Неймар, Криштиану или Месси»

18.05.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

«Роналдо выделялся на тренировках. Он был лучшим. Еще одного такого игрока больше не будет. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси [не сравнятся с ним] – Роналдо уникален.

Думаю, в наши времена было сложнее забивать. Футбол был более силовым, а атакующие игроки – менее защищены. Но Роналдо мог сделать все что угодно.

Я знал, насколько Роналдо невероятен, когда он перешел в «Реал», а многие люди считали, что это не так. Он удивил многих. Я помню, как 80 тысяч человек были очень счастливы и приятно удивлялись его игре», – сказал Роберто Карлос.

 
 
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Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
 
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