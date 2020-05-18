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Усэйн Болт впервые стал отцом. У него родилась дочь
18.05.2020 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу
Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
«Поздравляем нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Каси Беннетт с появлением на свет девочки!» – написал Холнесс.
33-летний Болт, на счету которого мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров, завершил карьеру в 2017 году.
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Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт и его девушка Каси Беннетт впервые стали родителями.
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