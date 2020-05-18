НХЛ может возобновить сезон в двух городах. В каждом будет по 12 клубов

Источник материала: Tribuna.com

Появились новые подробности касательно возможного возобновления сезона НХЛ .

Представители лиги обсуждают рестарт в двух городах, в каждом из которых будут находиться 12 клубов.

Журналисты Боб Маккензи и Райан Ришо назвали Лас-Вегас и Эдмонтон как одни из возможных вариантов.

Ранее сообщалось , что в плей-офф Кубка Стэнли , скорее всего, сыграют 24 команды.

Кроме того, отмечается, что сезон не начнется сразу с плей-офф – матчи возобновятся с регулярного чемпионата, в рамках которого состоятся несколько игр.