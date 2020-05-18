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НХЛ может возобновить сезон в двух городах. В каждом будет по 12 клубов

18.05.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Появились новые подробности касательно возможного возобновления сезона НХЛ.

Представители лиги обсуждают рестарт в двух городах, в каждом из которых будут находиться 12 клубов.

Журналисты Боб Маккензи и Райан Ришо назвали Лас-Вегас и Эдмонтон как одни из возможных вариантов.

Ранее сообщалось, что в плей-офф Кубка Стэнли, скорее всего, сыграют 24 команды.

Кроме того, отмечается, что сезон не начнется сразу с плей-офф – матчи возобновятся с регулярного чемпионата, в рамках которого состоятся несколько игр.

 
 
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Появились новые подробности касательно возможного возобновления сезона НХЛ.
 
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