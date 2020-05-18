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Владимир Базанов: «Практически перед каждым туром мы мониторим ситуацию. Если необходимо, мы сразу принимаем меры»

18.05.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о переносе матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» – «Минск», а также заявил, что федерация мониторит ситуацию перед каждым туром.

«Мы постоянно на связи с Минздравом, Минспорта. Практически перед каждым туром мы мониторим ситуацию. Если необходимо, мы сразу принимаем меры.

Непростая ситуация в «Минске». Там есть вопросы, подозрения и так далее. Бюро исполкома приняло решение перенести матч 10-го тура «Минска» и «Смолевичей» на более поздний срок. Остальные игры пока по плану», – сказал Базанов в эфире канала «Беларусь 1».

Напомним, «Минск» пропустил и матч 9-го тура против «Немана». Также 2 игры пропустил «Ареснал» в первой лиге.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о переносе матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» – «Минск», а также заявил, что федерация мониторит...
 
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