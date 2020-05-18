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Алексей Бага о брестском «Динамо»: «Два раза подряд, даже имея такой состав, такую инфраструктуру, очень тяжело стать чемпионами»

19.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матчей борисовчан с брестским «Динамо».

- БАТЭ набирает ход.

– Это нормальная ситуация. Пять месяцев команда работает вместе, плюс последние победы добавляют психологической уверенности и штабу, и ребятам. Есть хорошая ротация, все логично, молодцы. Все пока складывается очень здорово, дай бог, чтобы было так дальше.

- Игорь Стасевич здорово проявляет себя. Это фактор в пользу БАТЭ?

– Об этом много говорится. Молодец. Могу лишь повториться: он здорово тренируется, восстанавливается, любит свое дело, любит футбол, любит приносить пользу. В первых турах его фамилия не появлялась на табло, но это было делом времени, что мы сейчас и видим. Мастерства ему не занимать. Он все тот же ассистент, все тот же исполнитель.

- Брест не играет так, как от него ждут. Какие мысли по «Динамо»?

– Они чемпионы прошлого года, понятно, почему их обсуждают. Все, что сейчас происходит, можно объяснить банальной фразой: подтвердить чемпионство гораздо сложнее, чем взять с первого раза. Вот и все. Многое поменялось в отношении к ним. И соперники по-другому к ним относятся, и люди некоторые ушли, есть травмы. Подтвердить чемпионство очень тяжело. Это и психология, не все были в таких передрягах. Тот год для них — это год везения, год мастерства, каких-то удачных замен, все сложилось воедино. В этом году тяжелее складывается. Подтвердить, что делал БАТЭ на протяжении долгого времени, являлся чемпионом за счет игры ребят, тренерских решений, — это очень тяжело. Два раза подряд, даже имея такой состав, такую инфраструктуру, очень тяжело стать чемпионами.

- Что ждете от игр БАТЭ и «Динамо»?

– Предвкушаю очень хороший футбол. Мастеровитые две команды. Хорошие будут игры. Единственный минус — вряд ли будут полные стадионы из-за ситуации с этой ненормальной болезнью, которая весь мир поставила на колени. Все ждут содержательного футбола. Был наш чемпионат достаточно серьезного уровня, а эти игры это только подтвердят.

- Сможет ли Брест что-то противопоставить БАТЭ?

– Бресту отступать некуда. БАТЭ – принципиальный соперник, лидер. Недобор очков может увеличить пропасть в очках. Игра будет сумасшедшая, — сказал Бага в программе «На грани фола. Футбольное обозрение» на «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матчей борисовчан с брестским «Динамо».
 
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