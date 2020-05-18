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Николай Ходасевич: «Предполагаю, что матч чемпионата важнее для БАТЭ. В финале Кубка все поменяется, потому что для брестского «Динамо» важны титулы»

19.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матчей БАТЭ и брестского «Динамо».

– Борисовчане набирают ход, собирают очки. Матч со «Слуцком» сложился так, как нужно было Кириллу Альшевскому. Мы предполагали, что через матчи лидеры начнут приходить в свою лучшую форму. Альшевский допускает ротацию, чтобы обойма была максимально широка на весь сезон. Это интересный подход, потому что некоторые тренеры выставляют один состав пока идет игра.

Плюс ко всему, у БАТЭ и календарь легкий. Борисовчане обыграли «Слуцк», «Смолевичи», «Неман», «Городею», «Минск». Через победы приходит становление коллектива. Если и есть проблемы, то они отходят в сторону.

Дальше две игры с брестским «Динамо». Не хочу говорить, что это экзамен для БАТЭ или для «Динамо», но это очень важные матчи для двух клубов. Мне понравилась фраза Альшевского, что это разные турниры, и могут быть разные истории. Мне кажется, что последние четыре сезона БАТЭ важен был чемпионат, потому что это путевка в Лигу чемпионов. БАТЭ никогда не интересовали Суперкубок (привет Егору Филипенко), Кубок страны. Предполагаю, что матч чемпионата важнее для БАТЭ. А в воскресенье все поменяется местами, потому что для «Динамо» новой эры важны титулы в первую очередь, – сказал Ходасевич.

БАТЭ променяет финал Кубка на матч чемпионата, а Ковальчук будто превращается в изгоя. Ходасевич предвкушает битвы Борисова и Бреста

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матчей БАТЭ и брестского «Динамо».
 
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