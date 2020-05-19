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Александр Бразевич: «БАТЭ показывает действительно симпатичный футбол. Тенденции такие прогвардиоловские»

19.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич поделился ожиданиями от финала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.

«Не хочется выделять фаворита в этом матче. БАТЭ показывает действительно симпатичный футбол, современный. Довольно интересный рисунок, тенденции такие прогвардиоловские. Это все интересно. Естественно, подбор футболистов хороший, блестящий. Видно, что в последних матчах у команды неплохое состояние, хорошее настроение, хорошая форма.

С другой стороны, мы прекрасно знаем, как брестское «Динамо» умеет проводить важные матчи. Их группа атаки для нашего чемпионата — космос! Они будут опасны даже в самом худшем матче. Я бы не выбирал здесь фаворита, этот матч будет просто интересным для всех», — сказал Бразевич в программе «На грани фола. Футбольное обозрение» на канале «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич поделился ожиданиями от финала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.
 
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