Александр Бразевич: «БАТЭ показывает действительно симпатичный футбол. Тенденции такие прогвардиоловские»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич поделился ожиданиями от финала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.

«Не хочется выделять фаворита в этом матче. БАТЭ показывает действительно симпатичный футбол, современный. Довольно интересный рисунок, тенденции такие прогвардиоловские. Это все интересно. Естественно, подбор футболистов хороший, блестящий. Видно, что в последних матчах у команды неплохое состояние, хорошее настроение, хорошая форма.

С другой стороны, мы прекрасно знаем, как брестское «Динамо» умеет проводить важные матчи. Их группа атаки для нашего чемпионата — космос! Они будут опасны даже в самом худшем матче. Я бы не выбирал здесь фаворита, этот матч будет просто интересным для всех», — сказал Бразевич в программе «На грани фола. Футбольное обозрение» на канале «Беларусь 5».