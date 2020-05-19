Расолько о «Динамо»: «Рынок с каждым днем все уменьшается, значит, будем подписывать каких-то средних хоккеистов. И сколько раз мы так ошибались?»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий сборной Беларуси Андрей Расолько поделился мнением проблемах минского «Динамо» с финансированием

- Как вам кажется, по какой причине сейчас не удается наполнить бюджет минскому «Динамо»? Из-за экономической ситуации в стране или есть другие причины?

– Я не нахожусь в клубе и не могу нарисовать вам картину почему. Значит, может быть, нет спонсоров, которые могут выделить определенную сумму. Если генеральный директор написал, что бюджет прошлого года сейчас даже не соответствует потолку зарплат, то есть минимуму, так о чем тогда можно сейчас говорить? В соответствии с этим, нужно дополнительные средства искать, чтобы хотя бы выйти на минимальную зарплату, но вы же поймите, время уходит. Те хорошие хоккеисты, которые играют в других клубах – они уже подписаны, соответственно, рынок с каждым днем все уменьшается и уменьшается, значит, будем подписывать каких-то средних хоккеистов, которые, может быть, и не соответствуют уровню КХЛ. Вот и все. И сколько раз мы так ошибались? Что сейчас происходит? Вот и наши ребята уже уходят, которые лидеры: Костицын, Готовец. Да и Евенко, в принципе, картину не портил

- То есть «Динамо» сейчас теряет время и опять нас, вероятно, ждет не самый лучший сезон. Или шанс еще есть?

– Время уходит однозначно. Да, мы скомплектуем команду. Но какого она будет уровня, никто не может сказать. Костяк команды формируется где-то в январе-феврале, когда генменеджер определяет: кто у него будет на следующий сезон. И плюс уже потом точечное усиление состава. Определяются хоккеисты: кто для большинства, кто для меньшинства. И от этого соответственно и пляшут – ставят себе какие-то задачи.

Есть ли шанс выступить хорошо? Вы поймите, шанс есть всегда, но сейчас нужно четко оценивать, кто у нас есть в команде: какие хоккеисты и какого они уровня. Шанс есть всегда. Как говорится, раз в году и метла стреляет, поэтому мы можем выстрелить, но при такой ситуации, конечно, будет тяжеловато. Очень тяжело будет.

- А есть ли молодые хоккеисты, которые сейчас могут заменить Костицына, Готовца?

– Нет-нет. Вы поймете, на данный момент, ни один молодой хоккеист (я считаю, что молодой хоккеист это до 20-21 года) сейчас однозначно он не может один выстрелить и вытащить команду – и такого не было, в принципе, никогда, – сказал Расолько.