Кольцов о Вудкрофте в минском «Динамо»: «Подписал бы его лет на 5. Крэйг идет в ногу со временем»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Константин Кольцов в интервью «Пресбсолу» оценил работу Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера минского «Динамо».

– Несмотря на удручающий результат, Вудкрофт сохранил пост главного тренера.

– Нисколько не удивлен. За один сезон вообще ничего нельзя сделать. Слишком короткий срок. Михалев строил чемпионский «Салават Юлаев» три года.

– Но у Михалева не было провала поначалу, как сейчас у «Динамо» с Вудкрофтом.

– Не скажите. Тогда мы вылетели в четвертьфинале, уступив ЦСКА. Для уфимцев, ставивших задачу взойти на пьедестал, это неудовлетворительный итог. Но команда постепенно строилась. Потом «Салават» точечно укрепился, на каждую позицию стало по два-три кандидата. И то, считаю, чемпионство за три года — это очень быстро.

Мое мнение: я подписал бы Вудкрофта лет на пять, не меньше. Повторюсь, мне нравилась его работа. Крэйг идет в ногу со временем. Один его брат работает в системе «Эдмонтона», второй принял команду университета Вермонта из NCAA. Благодаря братьям он располагает свежей информацией по аналитике, методике и так далее. И это дает ему преимущество перед остальными тренерами.

Поэтому хорошо, что Вудкрофт остается. Грабовский, Перепехин должны многому у Крэйга научиться, – сказал Кольцов.