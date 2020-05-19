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Следующий сезон Балтийской лиги пройдет без белорусских клубов
19.05.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директорат Балтийской лиги объявил, что со следующего сезона в турнире будут участвовать только команды трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы.
«Это решение принято на сезон-2020/21, учитывая все аспекты проведения турнира, а также серьезность ситуации в мире касательно Covid-19.
Мы с сожалением сообщаем вам о данном решении, но мы также хотим выразить глубочайшую признательность командам СКА-Минск и «Риихимяки». Обе команды были великолепными партнерами на протяжении всех лет и многое дали Балтийской лиге — и СКА, и «Риихимяки» были прекрасным ориентиром в плане проведения матчей и профессионального подхода во всем», — цитирует послание официальный сайт СКА.
Отмечается, что решение принято без каких-либо обсуждений со СКА и «Риихимяки».
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Директорат Балтийской лиги объявил, что со следующего сезона в турнире будут участвовать только команды трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы.
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