Следующий сезон Балтийской лиги пройдет без белорусских клубов

Источник материала: Tribuna.com

Директорат Балтийской лиги объявил, что со следующего сезона в турнире будут участвовать только команды трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы.

«Это решение принято на сезон-2020/21, учитывая все аспекты проведения турнира, а также серьезность ситуации в мире касательно Covid-19.

Мы с сожалением сообщаем вам о данном решении, но мы также хотим выразить глубочайшую признательность командам СКА-Минск и «Риихимяки». Обе команды были великолепными партнерами на протяжении всех лет и многое дали Балтийской лиге — и СКА, и «Риихимяки» были прекрасным ориентиром в плане проведения матчей и профессионального подхода во всем», — цитирует послание официальный сайт СКА.

Отмечается, что решение принято без каких-либо обсуждений со СКА и «Риихимяки».