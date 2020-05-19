ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Следующий сезон Балтийской лиги пройдет без белорусских клубов

19.05.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Директорат Балтийской лиги объявил, что со следующего сезона в турнире будут участвовать только команды трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы.

«Это решение принято на сезон-2020/21, учитывая все аспекты проведения турнира, а также серьезность ситуации в мире касательно Covid-19.

Мы с сожалением сообщаем вам о данном решении, но мы также хотим выразить глубочайшую признательность командам СКА-Минск и «Риихимяки». Обе команды были великолепными партнерами на протяжении всех лет и многое дали Балтийской лиге — и СКА, и «Риихимяки» были прекрасным ориентиром в плане проведения матчей и профессионального подхода во всем», — цитирует послание официальный сайт СКА.

Отмечается, что решение принято без каких-либо обсуждений со СКА и «Риихимяки».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директорат Балтийской лиги объявил, что со следующего сезона в турнире будут участвовать только команды трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Рубин», «Лестер» и «Вольфсбург» – в числе самых неожиданных чемпионов в истории (Squawka)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика