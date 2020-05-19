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«Рубин», «Лестер» и «Вольфсбург» – в числе самых неожиданных чемпионов в истории (Squawka)
19.05.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Портал Squawka составил рейтинг самых неожиданных чемпионов разных стран.
В список вошел казанский
Полностью рейтинг выглядит так:
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Портал Squawka составил рейтинг самых неожиданных чемпионов разных стран.В список вошел казанский «Рубин», который выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009...
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