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«Рубин», «Лестер» и «Вольфсбург» – в числе самых неожиданных чемпионов в истории (Squawka)

19.05.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Портал Squawka составил рейтинг самых неожиданных чемпионов разных стран.

В список вошел казанский «Рубин», который выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009 годах.

Полностью рейтинг выглядит так:

«Блэкберн» (1995), «Нант» (1995), «Кайзерслаутерн» (1998), «Генк» (1999), «Депортиво» (2000), «Боавишта» (2001), «Рубин» (2008 и 2009), «Вольфсбург» (2009), АЗ (2009), «Бурсаспор» (2010), «Твенте» (2010), «Монпелье» (2012), «Лестер» (2016), ПАОК (2019).

 
 
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Портал Squawka составил рейтинг самых неожиданных чемпионов разных стран.В список вошел казанский «Рубин», который выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009...
 
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