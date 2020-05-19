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«Неман» хочет оформить вид на жительство для Кантарии. В таком случае он не будет считаться легионером
19.05.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария может получить вид на жительство в Беларуси, сообщает
В таком случае он не будет считаться легионером в чемпионате Беларуси.
Напомним, на поле в составах команд высшей лиги могут находиться не более пяти легионеров и не менее пяти граждан Беларуси.
23-летний Кантария выступает за «Неман» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей, забил 1 мяч.
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«Неман» хочет оформить вид на жительство для Кантарии. В таком случае он не будет считаться легионером
Грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария может получить вид на жительство в Беларуси, сообщает «Прессбол».
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