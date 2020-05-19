«Неман» хочет оформить вид на жительство для Кантарии. В таком случае он не будет считаться легионером

Источник материала: Tribuna.com

Грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария может получить вид на жительство в Беларуси, сообщает «Прессбол» .

В таком случае он не будет считаться легионером в чемпионате Беларуси.

Напомним, на поле в составах команд высшей лиги могут находиться не более пяти легионеров и не менее пяти граждан Беларуси.

23-летний Кантария выступает за «Неман» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей, забил 1 мяч.