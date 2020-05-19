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«Реал» даст еще один шанс Йовичу из-за того, что Холанд останется в «Боруссии» до 2022 года
19.05.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ситуация с будущим нападающего «Реала»
Как сообщает As, договоренность о том, что нападающий
Йович, который сейчас
Предполагается, что Йович сможет вернуться в игру в середине июля.
В этом сезоне 22-летний форвард провел за «Реал» 15 матчей в
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Ситуация с будущим нападающего «Реала» Луки Йовича проясняется.Как сообщает As, договоренность о том, что нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд останется в Германии...
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