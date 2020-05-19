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«Реал» даст еще один шанс Йовичу из-за того, что Холанд останется в «Боруссии» до 2022 года

19.05.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ситуация с будущим нападающего «Реала» Луки Йовича проясняется.

Как сообщает As, договоренность о том, что нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд останется в Германии до 2022 года, дает преимущество Йовичу. Благодаря этому у серба будет время, чтобы проявить себя в «Реале».

Йович, который сейчас восстанавливается от серьезной травмы, хочет получить еще один шанс в «Реале», и клуб даст ему эту возможность.

Предполагается, что Йович сможет вернуться в игру в середине июля.

В этом сезоне 22-летний форвард провел за «Реал» 15 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В среднем на поле он проводил 26 минут.

Йович продолжает чудить на карантине: упал со стены дома и сломал ногу. Отец сваливает все на «Реал»

 
 
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Ситуация с будущим нападающего «Реала» Луки Йовича проясняется.Как сообщает As, договоренность о том, что нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд останется в Германии...
 
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