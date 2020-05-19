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Шпилевский не будет подавать иск в суд в отношении Савина

19.05.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Николай Шпилевский в интервью газете «Пресбсол» заявил, что заблокировал подачу искового заявления в отношении блогера Евгения Савина.

Ранее сообщалось, что группа юристов и экспертов готовила документы для искового заявления после выпуска «КраСавы», героем которого стал экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб.

В беседе с Савиным футболист заявил, что Шпилевский снял по доверенности с его счета 2,5 миллиона евро. В итоге часть этих денег была утрачена. Во влоге также опубликовали телефонный разговор агента и Савина, в котором Шпилевский, по сути, отрицает свой долг перед Глебом. По версии Шпилевского, они с игроком просто неудачно вложились в бизнес.

Представитель Шпилевского отмечал, что в выпуске были нарушены конституционные права агента на тайну телефонных переговоров и гражданские права, связанные с честью, достоинством и деловой репутацией.

Напомним, что Шпилевский долгие годы был агентом Глеба.

Александр Глеб: «Да, это правда, что Шпилевский кинул меня на огромные бабки. Вывел с моего счета и вложил в какой-то бизнес»

«Благодаря Николаю Глеб за карьеру заработал 40 миллионов евро». Представитель Шпилевского – об иске к «КраСаве»

«Сашу абсолютно ни в чем не виню, а Савин для меня – чистейший сплетник». Шпилевский – о том, как пропали деньги Глеба

 
 
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Известный агент Николай Шпилевский в интервью газете «Пресбсол» заявил, что заблокировал подачу искового заявления в отношении блогера Евгения Савина.
 
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