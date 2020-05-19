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Шпилевский не будет подавать иск в суд в отношении Савина
19.05.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный агент Николай Шпилевский в интервью газете
Ранее сообщалось, что группа юристов и экспертов готовила документы для искового заявления после
В беседе с Савиным футболист заявил, что Шпилевский снял по доверенности с его счета 2,5 миллиона евро. В итоге часть этих денег была утрачена. Во влоге также опубликовали телефонный разговор агента и Савина, в котором Шпилевский, по сути, отрицает свой долг перед Глебом. По версии Шпилевского, они с игроком просто неудачно вложились в бизнес.
Представитель Шпилевского отмечал, что в выпуске были нарушены конституционные права агента на тайну телефонных переговоров и гражданские права, связанные с честью, достоинством и деловой репутацией.
Напомним, что Шпилевский долгие годы был агентом Глеба.
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Известный агент Николай Шпилевский в интервью газете «Пресбсол» заявил, что заблокировал подачу искового заявления в отношении блогера Евгения Савина.
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