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"Байер" переиграл "Вердер" в 26-м туре Бундеслиги

19.05.2020 13:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Поединком "Вердера" и "Байера" была подведена черта под 26-м туром возобновленной Бундеслиги. Хозяева, которые находятся внизу турнирной таблицы, уступили сопернику, идущему на пятом месте, со счетом 1:4. Дублем в составе победителей отметился Кай Хаверц. Возглавляет турнирную таблицу "Бавария", догнать которую пытаются обе "Боруссии" - из Дортмунда и Менхенгладбаха. Отставание от лидера 4 и 6 очков соответственно. 
 
 
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Поединком "Вердера" и "Байера" была подведена черта под 26-м туром возобновленной Бундеслиги. Хозяева, которые находятся внизу турнирной таблицы, уступили сопернику,...
 
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