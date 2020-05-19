Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Байер" переиграл "Вердер" в 26-м туре Бундеслиги Поединком "Вердера" и "Байера" была подведена черта под 26-м туром возобновленной Бундеслиги. Хозяева, которые находятся внизу турнирной таблицы, уступили сопернику,...

Поединком "Вердера" и "Байера" была подведена черта под 26-м туром возобновленной Бундеслиги. Хозяева, которые находятся внизу турнирной таблицы, уступили сопернику, идущему на пятом месте, со счетом 1:4. Дублем в составе победителей отметился Кай Хаверц. Возглавляет турнирную таблицу "Бавария", догнать которую пытаются обе "Боруссии" - из Дортмунда и Менхенгладбаха. Отставание от лидера 4 и 6 очков соответственно.