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Чемпионат Беларуси. Дублеры. БАТЭ забил 6 мячей брестскому «Динамо»
19.05.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Дублеры
Динамо Брест дубль – БАТЭ дубль 2:6 (1:4, 1:2)
Голы: 0:1 – Гаевой (6, пенальти), 0:2 – Пашевич (20), 0:3 – Пашевич (29), 0:4 – Тарусов (32), 1:4 – Дубров (45), 1:5 – Калошкин (48), 1:6 – Гаевой (51, пенальти), 2:6 – Дубров (55).
Динамо: Наумович, Прокопчук (к), Иванютенко (Болбат, 75), Вечорко, Лебедев, Милошевский (Сугак, 69), Чернявский (Семенов, 53), Лотыш (Е.Грицук, 82), Дубров, Шестюк, Ярошик.
БАТЭ: Кудравец (Дергачев, 46), Пигас (Абатуров, 69), Шалашников, Супранович (к), Мартьянов, Пашевич (Ереминок, 58), Тарусов (Калошкин, 46), Гаевой (Шкараденок, 60), Шарковский, Чалей (Белобровик, 69), Пилецкий (Бурак, 46).
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Чемпионат Беларуси Дублеры Динамо Брест дубль – БАТЭ дубль 2:6 (1:4, 1:2) Голы: 0:1 – Гаевой (6, пенальти), 0:2 – Пашевич (20), 0:3 – Пашевич (29), 0:4 – Тарусов (32), 1:4 – Дубров (45), 1:5 –...
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