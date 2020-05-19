ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпион Паралимпийских игр Голуб: «Многие считают, что паралимпийцы – это на 50 процентов здоровые. Сами попробуйте завязать глаза и просто пробежать»

19.05.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион и трехкратный призер Паралимпийских игр Юрий Голуб отметил сложность паралимпийского спорта.

«Многие считают, что паралимпийцы – это на 50 процентов здоровые. А вы попробуйте поставить слепого человека на лыжи, научить его ходить, бегать. Сами попробуйте завязать глаза и просто пробежать. Посмотрите, что это такое.

Есть инвалиды, у которых нет рук, ног. Я бы не сказал, что это на 50 процентов здоровые люди. Это тоже спорт», – сказал Голуб в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион и трехкратный призер Паралимпийских игр Юрий Голуб отметил сложность паралимпийского спорта.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Начальник спортивного отдела минского «Динамо»: «В 2017 году предложили Стасю адекватную, на наш взгляд, сумму. Да, она была примерно в два раза меньше, чем его предыдущее соглашение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика