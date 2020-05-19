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Чемпион Паралимпийских игр Голуб: «Многие считают, что паралимпийцы – это на 50 процентов здоровые. Сами попробуйте завязать глаза и просто пробежать»
19.05.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион и трехкратный призер Паралимпийских игр Юрий Голуб отметил сложность паралимпийского спорта.
«Многие считают, что паралимпийцы – это на 50 процентов здоровые. А вы попробуйте поставить слепого человека на лыжи, научить его ходить, бегать. Сами попробуйте завязать глаза и просто пробежать. Посмотрите, что это такое.
Есть инвалиды, у которых нет рук, ног. Я бы не сказал, что это на 50 процентов здоровые люди. Это тоже спорт», – сказал Голуб в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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Чемпион Паралимпийских игр Голуб: «Многие считают, что паралимпийцы – это на 50 процентов здоровые. Сами попробуйте завязать глаза и просто пробежать»
Чемпион и трехкратный призер Паралимпийских игр Юрий Голуб отметил сложность паралимпийского спорта.
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