Чемпион Паралимпийских игр Голуб: «Многие считают, что паралимпийцы – это на 50 процентов здоровые. Сами попробуйте завязать глаза и просто пробежать»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион и трехкратный призер Паралимпийских игр Юрий Голуб отметил сложность паралимпийского спорта.

«Многие считают, что паралимпийцы – это на 50 процентов здоровые. А вы попробуйте поставить слепого человека на лыжи, научить его ходить, бегать. Сами попробуйте завязать глаза и просто пробежать. Посмотрите, что это такое.

Есть инвалиды, у которых нет рук, ног. Я бы не сказал, что это на 50 процентов здоровые люди. Это тоже спорт», – сказал Голуб в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».