ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Никита Вайлупов: «Минск высасывал энергию. Люди очень нервничают. Очень много злых людей»

19.05.2020 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Гандболист БГК имени Мешкова Никита Вайлупов рассказал о первом сезоне в клубе.

– В Бресте я показываю результат, который от меня ждали. И некоторые даже не ожидали. Еще два года впереди. Если буду приносить пользу, то планирую полностью отработать контракт.

– В сторону запада не смотришь?

– В этом и следующем сезоне – нет. Через некоторое время, если буду показывать такие же результаты в Бресте, будут предложения уехать в европейский чемпионат.

– Есть такой стереотип, что для развития спортсмену белорусскому нужно уезжать на запад.

– Многие говорят, что мы очень отсталые во всех видах спорта. Начиная от подготовки кадров до теоретических знаний. Не знаю, у нас есть очень много талантливых ребят. Это неограненные алмазы, которые нужно правильно отшлифовать. Не могу сказать, что в Европе нас все ждут. Никто не ждет.

Мне говорили, что БГК – не лучший вариант развития карьеры в моем возрасте. Я показал, что перейдя в БГК можно развиваться дальше и перейти на совершенно другой уровень.

– Читал, что в Минске тебе было неуютно жить?

– Сам я родом из Витебска. Там нет метро, не такой плотности населения. Минск высасывал энергию. Там много движения, много возможностей. Люди очень нервничают. Заметил это, когда ездил в общественном транспорте. Очень много злых людей. Люди даже не смотрят на небо, чтобы посмотреть, какая погода. Смотрят вниз, упершись в телефоны.

– В Бресте комфортней?

– Да. Брест отчасти похож на Витебск.

– Как вашему поколению не упустить это время и добиться чего-то большого?

– Надо не надеяться, а просто дать немножко времени. Нам и тренерскому штабу. И вы все увидите. Просто чуть-чуть нужно времени, – сказал Вайлупов.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболист БГК имени Мешкова Никита Вайлупов рассказал о первом сезоне в клубе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Пунтус: «Рамос и Липе в середине по контрактам в «Торпедо-БелАЗ». Белорусы есть, которые получают больше»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика