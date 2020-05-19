Никита Вайлупов: «Минск высасывал энергию. Люди очень нервничают. Очень много злых людей»

Источник материала: Tribuna.com

Гандболист БГК имени Мешкова Никита Вайлупов рассказал о первом сезоне в клубе.

– В Бресте я показываю результат, который от меня ждали. И некоторые даже не ожидали. Еще два года впереди. Если буду приносить пользу, то планирую полностью отработать контракт.

– В сторону запада не смотришь?

– В этом и следующем сезоне – нет. Через некоторое время, если буду показывать такие же результаты в Бресте, будут предложения уехать в европейский чемпионат.

– Есть такой стереотип, что для развития спортсмену белорусскому нужно уезжать на запад.

– Многие говорят, что мы очень отсталые во всех видах спорта. Начиная от подготовки кадров до теоретических знаний. Не знаю, у нас есть очень много талантливых ребят. Это неограненные алмазы, которые нужно правильно отшлифовать. Не могу сказать, что в Европе нас все ждут. Никто не ждет.

Мне говорили, что БГК – не лучший вариант развития карьеры в моем возрасте. Я показал, что перейдя в БГК можно развиваться дальше и перейти на совершенно другой уровень.

– Читал, что в Минске тебе было неуютно жить?

– Сам я родом из Витебска. Там нет метро, не такой плотности населения. Минск высасывал энергию. Там много движения, много возможностей. Люди очень нервничают. Заметил это, когда ездил в общественном транспорте. Очень много злых людей. Люди даже не смотрят на небо, чтобы посмотреть, какая погода. Смотрят вниз, упершись в телефоны.

– В Бресте комфортней?

– Да. Брест отчасти похож на Витебск.

– Как вашему поколению не упустить это время и добиться чего-то большого?

– Надо не надеяться, а просто дать немножко времени. Нам и тренерскому штабу. И вы все увидите. Просто чуть-чуть нужно времени, – сказал Вайлупов.

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