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Юрий Пунтус: «Рамос и Липе в середине по контрактам в «Торпедо-БелАЗ». Белорусы есть, которые получают больше»

19.05.2020 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал о Габриэле Рамосе и Липе.

– Бразильцев очень много добротных. Но есть миллионные контракты. Нам таких не получить.

– Зарплаты бразильцев из «Торпедо-БелАЗ» выделяются на фоне остальных?

– Нет. Не будем дразнить обывателей. Сегодня даже про белорусский футбол понятно, что игроки получают больше, чем рабочий завода. Сегодня Рамос и Липе в середине по контрактам в «Торпедо-БелАЗ». Белорусы есть, которые получают больше. Сегодня понимаю, что может это не сильно справедливо, но подписание контрактов для этого и есть. Потом думать, пересматривать.

Мы же все-таки их реанимировали. Особенно Липе. Вы же знаете его судьбу. Ему пришлось убежать из «Львова». Там ему было невыносимо тяжело находиться. Он полгода вообще не играл, но я знал, кого беру. Его команде приходилось ездить на туры на автобусе. Украина – это не Беларусь. Это дорога по 20-25 часов. Плюс не баловали питанием. И невыплата зарплата. Он посчитал, что бесплатно и голодном там нечего сидеть, – сказал Пунтус.

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал о Габриэле Рамосе и Липе.
 
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