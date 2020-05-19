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Олег Дулуб: «Милевский – это алмаз, его можно огранить, и он будет работать, а можно стекло резать»
19.05.2020 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
– Думаю, это фактор Милевского. При этой игре, если бы Артем находился с первых минут. Понятно, все держат в уме БАТЭ плюс финал Кубка. Совсем другие атаки были бы у Бреста. Потому что, даже находясь не в самых лучших физических кондициях сейчас, Милевский одной передачей может вскрыть все построения.
– У команды действительно такая зависимость от Милевского?
– Здесь вопрос к тренерскому штабу. Если на контрасте возьмем Альшевского, он дает ротацию, он дает отдых игрокам. По Милевскому видно, что он немножко «поднаелся» в таком графике. Может быть, нужно через ротацию вводить в состав Кривца. Этот в прошлом игрок национальной сборной. Повторюсь, вопрос к тренерскому штабу. Как использовать Милевского. Милевский – это алмаз, его можно огранить, и он будет работать, а можно стекло резать. Кто на что горазд, – сказал Дулуб.
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Белорусский специалист Олег Дулуб в программе «Ясно о футболе» прокомментировал игру «Энергетик-БГУ» – «Динамо» Брест (2:1).
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