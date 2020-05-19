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Олег Дулуб: «Милевский – это алмаз, его можно огранить, и он будет работать, а можно стекло резать»

19.05.2020 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб в программе «Ясно о футболе» прокомментировал игру «Энергетик-БГУ» – «Динамо» Брест (2:1).

– Думаю, это фактор Милевского. При этой игре, если бы Артем находился с первых минут. Понятно, все держат в уме БАТЭ плюс финал Кубка. Совсем другие атаки были бы у Бреста. Потому что, даже находясь не в самых лучших физических кондициях сейчас, Милевский одной передачей может вскрыть все построения.

– У команды действительно такая зависимость от Милевского?

– Здесь вопрос к тренерскому штабу. Если на контрасте возьмем Альшевского, он дает ротацию, он дает отдых игрокам. По Милевскому видно, что он немножко «поднаелся» в таком графике. Может быть, нужно через ротацию вводить в состав Кривца. Этот в прошлом игрок национальной сборной. Повторюсь, вопрос к тренерскому штабу. Как использовать Милевского. Милевский – это алмаз, его можно огранить, и он будет работать, а можно стекло резать. Кто на что горазд, – сказал Дулуб.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб в программе «Ясно о футболе» прокомментировал игру «Энергетик-БГУ» – «Динамо» Брест (2:1).
 
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