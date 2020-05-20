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"Динамо-Брест" против БАТЭ. Смотрите в 19:00 на "Беларусь 5"
20.05.2020 12:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЧемпионы принимают лидера. Поединком брестского "Динамо" и БАТЭ сегодня стартует 10 тур чемпионата Беларуси по футболу. Начало игры в 7 вечера. Прямая трансляция из города над Бугом на "Беларусь 5".
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Чемпионы принимают лидера. Поединком брестского "Динамо" и БАТЭ сегодня стартует 10 тур чемпионата Беларуси по футболу. Начало игры в 7 вечера. Прямая трансляция из...
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