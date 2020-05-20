ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь не сыграет с Канадой на групповом этапе чемпионата мира - 2021

20.05.2020 12:38 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Россия вместо Канады. Как и планировалось, Международная федерация хоккея поменяла местами родоначальников игры и восточных соседей на чемпионат мира в Минске и Риге 2021 года. Кроме России, в соперниках у нашей команды Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия вместо Канады. Как и планировалось, Международная федерация хоккея поменяла местами родоначальников игры и восточных соседей на чемпионат мира в Минске и...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кожевников о группах ЧМ-2021: «Болельщикам сборной России в Минске будет проще. В Риге много провокаторов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика