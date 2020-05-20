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Беларусь не сыграет с Канадой на групповом этапе чемпионата мира - 2021
20.05.2020 12:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРоссия вместо Канады. Как и планировалось, Международная федерация хоккея поменяла местами родоначальников игры и восточных соседей на чемпионат мира в Минске и Риге 2021 года. Кроме России, в соперниках у нашей команды Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания.
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Россия вместо Канады. Как и планировалось, Международная федерация хоккея поменяла местами родоначальников игры и восточных соседей на чемпионат мира в Минске и...
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