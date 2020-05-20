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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЦСКА продлил контракт с Гончаренко Виктор Гончаренко продолжит работать в ЦСКА! Белорус подписал новое соглашение с московским ЦСКА. "Срок действия контракта рассчитан до окончания сезона - 2020/21", -...

Виктор Гончаренко продолжит работать в ЦСКА! Белорус подписал новое соглашение с московским ЦСКА. "Срок действия контракта рассчитан до окончания сезона - 2020/21", - сообщает официальный сайт "армейцев". Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей, в которых одержала 65 побед, выиграв Суперкубок России в 2018 году.