Сборная Беларуси узнала соперников на групповом этапе ЧМ-2021 по хоккею

Источник материала: БT

Международная федерация хоккея, основываясь на рейтинге команд, определила окончательный состав групп на предварительной стадии 84-го мирового первенства, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге, сообщили в пресс-службе Белоруской федерации хоккея. Команда Беларуси попала в группу А, где сыграет с дружинами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Матчи подопечных Михаила Захарова пройдут в Минске.В группе В со сборной Латвии поспорят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи состоятся в Риге. Игры ЧМ-2021 пройдут в "Минск-Арене" и комплексе "Арена Рига".Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите