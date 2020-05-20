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Сборная Беларуси узнала соперников на групповом этапе ЧМ-2021 по хоккею

20.05.2020 16:22 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Международная федерация хоккея, основываясь на рейтинге команд, определила окончательный состав групп на предварительной стадии 84-го мирового первенства, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге, сообщили в пресс-службе Белоруской федерации хоккея. Команда Беларуси попала в группу А, где сыграет с дружинами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Матчи подопечных Михаила Захарова пройдут в Минске.
В группе В со сборной Латвии поспорят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи состоятся в Риге. Игры ЧМ-2021 пройдут в "Минск-Арене" и комплексе "Арена Рига".

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Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея, основываясь на рейтинге команд, определила окончательный состав групп на предварительной стадии 84-го мирового первенства,...
 
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