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Егор Шарангович: «Думаю, Захаров соберет лучший состав, и на этот раз у нас получится пробиться на Олимпиаду»

20.05.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Егор Шарангович считает, что сборная Беларуси под руководством Михаила Захарова сможет пробиться на Олимпиаду-2022.

— О тебе хорошо отзывается Михаил Захаров. Часто с ним общаешься?

— В течение сезона он постоянно писал мне — спрашивал, как дела. Приглашал и на прошедший кэмп. Но тогда сезон в АХЛ был приостановлен, а не завершен, и я не имел права присоединиться к сборной.

— А хотелось потренироваться с национальной командой?

— Я хотел. Ведь безо льда очень тяжело тренироваться. Хотелось и покататься, и пообщаться со всеми ребятами. А то получается — только хожу в зал, а потом домой. Совсем скучно.

— Чемпионат мира по хоккею отменен. Тебя это расстроило?

— Да. Все время думал об этом. Чемпионат мира — позитивные эмоции. Хотелось поиграть с топ-командами. Но ситуация двоякая — мы в АХЛ попадали в плей-офф. Если бы прошли пару раундов, то я бы вряд ли присоединился к сборной. В этом году моей первой задачей было добиться больших результатов с клубом.

— Перенос олимпийской квалификации на год как-то скажется на сборной?

— Думаю, только с лучшей стороны. Потому что многие хорошие игроки сейчас подрастают. В следующем году они смогут усилить сборную. И у Михаила Захарова будет больше времени на выбор игроков и подготовку к турниру.

— Как тебе состав соперников?

— Думаю, Михаил Захаров соберет лучший состав, и на этот раз у нас получится пробиться на Олимпиаду. Но это задача не из простых — все соперники серьезные. Особенно сборная Словакии. Тем более последний матч мы играем как раз против них. Надеюсь, это будет финал. Мы с Марианом Студеничем постоянно это обсуждали, ведь его тоже привлекают в сборную. Все время шутили, кто из нас будет лучше. Студенич меня подкалывает, что у нас нет никаких шансов — посмотрим, кто из нас прав! – сказал Шарангович.

 
 
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Белорусский нападающий Егор Шарангович считает, что сборная Беларуси под руководством Михаила Захарова сможет пробиться на Олимпиаду-2022.
 
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