Джан о будущем Санчо: «Нет причин ставить «МЮ» выше «Боруссии»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал информацию о возможном переходе атакующего полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» .

«Я не вижу какой-либо причины ставить «Манчестер Юнайтед» выше «Боруссии» . Ни в спортивном плане, ни в плане привлекательности.

Я бы посоветовал ему: оставайся здесь и давай играть вместе всегда», – поделился мыслями футболист в интервью Sport Bild.

Ранее Джан рассказывал , что сам получал предложение от «Манчестер Юнайтед», но отклонил этот вариант, поскольку прежде он выступал в Англии за «Ливерпуль».