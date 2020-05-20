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Джан о будущем Санчо: «Нет причин ставить «МЮ» выше «Боруссии»
20.05.2020 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек дортмундской «Боруссии»
«Я не вижу какой-либо причины ставить «Манчестер Юнайтед» выше
Я бы посоветовал ему: оставайся здесь и давай играть вместе всегда», – поделился мыслями футболист в интервью Sport Bild.
Ранее Джан
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