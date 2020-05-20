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«Динамо» Брест – БАТЭ. Милевский, Лаптев, Щербицкий остались в запасе
20.05.2020 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы брестского «Динамо» и БАТЭ на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.
«Динамо» Брест: Павлюченко, Быков, Кики, Павловец, Веретило, Кисляк, Нойок, Савицкий, Кривец, Юзепчук, Гордейчук.
Запасные: Игнатович, Хачериди, Витус, Печенин, Милевский, Садовский, Лаптев.
БАТЭ: Чичкан, Настич, А. Филипович, Волков, Филипенко, Яблонский, Бага, Драгун, Стасевич, Нехайчик, Скавыш.
Запасные: Щербицкий, Кудровец, Березкин, Дубайич, Виллумсон, Бессмертный, Милич, Я. Филипович.
Начало матча в Бресте в 19.00.
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Стали известны составы брестского «Динамо» и БАТЭ на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.
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