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Олег Дулуб: «Замена Милевского обездушила брестское «Динамо»

20.05.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:3).

- Это был топ?

– На мой взгляд, это не был топ. Наверное, это была разведка перед финалом.

- Что произошло с брестским «Динамо» во втором тайме?

– Во-первых, это незабитый Савицким мяч. Второй момент – это замена Милевского. Это обездушило «Динамо».

- Что означает поражение «Динамо» от БАТЭ?

– Это отрыв в 9 очков, который будет очень сложно компенсировать. Нужно очень постараться.

- После замены Милевского команда как будто стала.

– Возможно, была задумка сохранить его на финал, но оставалось всего 17 минут. Когда ты меняешь лидера, это очень обездушивает команду, – сказал Дулуб в эфире канала «ЯСНАе ТВ».

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:3).
 
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