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Олег Дулуб: «Замена Милевского обездушила брестское «Динамо»
20.05.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:3).
- Это был топ?
– На мой взгляд, это не был топ. Наверное, это была разведка перед финалом.
- Что произошло с брестским «Динамо» во втором тайме?
– Во-первых, это незабитый Савицким мяч. Второй момент – это замена Милевского. Это обездушило «Динамо».
- Что означает поражение «Динамо» от БАТЭ?
– Это отрыв в 9 очков, который будет очень сложно компенсировать. Нужно очень постараться.
- После замены Милевского команда как будто стала.
– Возможно, была задумка сохранить его на финал, но оставалось всего 17 минут. Когда ты меняешь лидера, это очень обездушивает команду, – сказал Дулуб в эфире канала «ЯСНАе ТВ».
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Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:3).
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