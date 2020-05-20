Станислав Драгун: «Эпизод с промахом Савицкого при счете 1:1 был определяющий. Мы бы надломились эмоционально»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (3:1).

– Тяжелая игра, хороший соперник, накал борьбы на уровне. Рады, что победили. Готовимся к Кубку.

- Было ли ощущение большого матча?

– Не хватало зрителей. В прошлом году игры в Бресте показали, какой может быть антураж. На поле был большой матч и по уровню мастерства, и по уровню самоотдачи.

- В эпизоде с голом мне показалось, что за вами не досмотрел Нойок.

– Да, он персонально со мной играл. Все стандартно, удалось оторваться, забил. Мне неловко обсуждать соперника. Мое дело – отрываться, его дело – следить за мной.

- Могли пропустить при счете 1:1. Игра бы развивалась по-другому.

– Безусловно. Этот эпизод был определяющий. Мы провели несколько хороших атак, были стопроцентные моменты, которые мы не реализовали. Получив гол в свои ворота, мы бы надломились эмоционально.

Игра была на встречных курсах. Думаю, болельщикам понравилось, – сказал Другун в эфире канала «Беларусь 5».