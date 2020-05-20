Кирилл Альшевский: «Нехайчик не праздновал гол – это вполне нормально. С другой стороны, когда он за Брест забивал, радовался, будь здоров. Будем над этим работать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о том, почему Павел Нехайчик не праздновал гол в ворота брестского «Динамо».

- Милич выходит с замены, забивает. Отличная результативность. Новый Скавыш у вас? В качестве джокера?

– Просто джокер. Ребята прозвали его «наш джокер». Новый джокер. Максу (Скавышу – прим.) Дима Бага говорит: забрали у тебя титул. Ты хоть начал чаще в составе выходить, но зато стал меньше быть джокером.

- Сегодня Паша Нехайчик забил мяч. Не праздновал. Насколько вас такая реакция удивила? Насколько для него это был важный матч? Разговаривали с ними или нет?

– Ну, матч важный 100 процентов. У него очень хорошие воспоминания о Бресте, он до сих пор хорошо относится и к клубу, и к работникам клуба, и к футболистам, бывшим товарищам по команде. Не радовался – это, мне кажется, вполне нормально, когда футболист провел хорошее время в клубе, который ему дорог, и тем самым показал свое уважение именно тем, что забил гол и не стал праздновать. С другой стороны, Паша, когда за Брест забивал, радовался, будь здоров. Хотя БАТЭ его изначально родной клуб. Будем над этим работать, – сказал Альшевский.