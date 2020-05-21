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Главный матч 10 тура чемпионата Беларуси завершился победой БАТЭ

21.05.2020 08:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Пятая победа подряд от вице-чемпиона. Накануне громким матчем стартовал 10 тур чемпионата Беларуси по футболу. Брестское "Динамо" уступило БАТЭ, 1:3. 

Борисовчане продолжают лидировать в нынешнем сезоне, а действующий чемпион - брестское "Динамо" - по итогам 10 тура при худшем раскладе может опуститься с 7 на 12 место.

В воскресенье Брест и БАТЭ сыграют вновь - в Минске финал Кубка Беларуси. На сегодня же намечена одна встреча чемпионата. В Гродно "Неман" примет вторую команду нынешнего сезона - жодинское "Торпедо".

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Пятая победа подряд от вице-чемпиона. Накануне громким матчем стартовал 10 тур чемпионата Беларуси по футболу. Брестское "Динамо" уступило БАТЭ, 1:3.  Борисовчане...
 
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