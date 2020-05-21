|
Главный матч 10 тура чемпионата Беларуси завершился победой БАТЭ
21.05.2020 08:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПятая победа подряд от вице-чемпиона. Накануне громким матчем стартовал 10 тур чемпионата Беларуси по футболу. Брестское "Динамо" уступило БАТЭ, 1:3.
Борисовчане продолжают лидировать в нынешнем сезоне, а действующий чемпион - брестское "Динамо" - по итогам 10 тура при худшем раскладе может опуститься с 7 на 12 место.
В воскресенье Брест и БАТЭ сыграют вновь - в Минске финал Кубка Беларуси. На сегодня же намечена одна встреча чемпионата. В Гродно "Неман" примет вторую команду нынешнего сезона - жодинское "Торпедо".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятая победа подряд от вице-чемпиона. Накануне громким матчем стартовал 10 тур чемпионата Беларуси по футболу. Брестское "Динамо" уступило БАТЭ, 1:3. Борисовчане...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)